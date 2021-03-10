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九倉多賺14.1% 末期息0.2元

2021-03-10 列印
■吳天海指，九倉近期積極增加本港土儲，繼續考慮合適項目。資料圖片
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　　九龍倉（004）去年上半年業績乏善可陳，惟下半年則見改善。2020年全年股東應佔盈利增14.1%，至38.64億元。每股盈利1.27元，末期息派0.2元，按年增1.7倍。九倉主席兼常務董事吳天海指，該集團近期積極增加本港土儲，繼續考慮合適項目，亦有項目在補地價，「未來幾年還要繼續耕耘，待項目進入收成期」，又料香港應不會重返最壞時候。

        香港豪宅物業的參觀及銷售受疫情影響，惟按應佔份額計，收入增至14.53億元。吳天海指，豪宅物業過去數月仍有相當交易量，需求不錯，惟能否持續至下半年，甚至明年，很大程度取決於疫情及經濟表現。

內地投資物業見復甦

        內地方面，投資物業下半年復甦扭轉上半年收入負增長，全年收入增加7%，至42.01億元，年內確認入帳收入增19%，至176.58億元。吳天海表示，該集團在近年在內地土儲無特別增加，主要由於內地樓市風險回報程度，並不優於香港，故在投地出價時表現審慎。

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