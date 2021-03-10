怡和擬私有怡策 溢價兩成涉資427億

在新加坡上市的老牌英資怡和系，宣佈終止長達近35年的互控安排，以私有化怡和策略簡化集團結構。有分析指，怡和系透過旗下置地，擁有大批中環貴重物業，成為華資「大孖沙」當年虎視眈眈的收購對象，但現在爆發收購戰機會甚微，放棄互控架構亦屬合理安排。



怡和控股為簡化公司架構，擬以約55億美元（約427.2億港元）私有化怡和策略餘下15%股權。完成交易後，怡控將會注銷由怡策持有的約59%怡控股份，換言之解除雙方互控關係。



將於四月底完成交易



據公告，怡控是以每股33美元收購怡策餘下股權，較上周五收市價27.45美元高出20.25%，有關交易將於今年4月底完成。交易完成後，系內所有子公司，包括置地、文華東方、牛奶國際、怡和太平洋、怡和汽車、怡和合發及印尼Astra股權將重新由怡控持有。



在重組之前，怡控持有84.9%怡策股權，怡策反過來亦持有59.3%怡控股權。這種互控架構，令其他財團無法進行敵意收購。在八十年代華團財團掘起，開始收購英資財團，例如和記黃埔便遭長實併購。



在1832年成立的怡和，為昔日香港四大洋行之一。怡和為了防止被華資大孖沙收購，在八十年代初便與置地交叉持股，到了1986年則改為怡控及怡策互控。在中英談判關鍵時刻，怡和系在1984年決定將公司註冊地由香港遷到百慕達，當時曾遭中方猛烈抨擊，惹起一場政治風波。



香港股票分析師協會副主席郭思治指，當時市場傳出華置有意收購置地，所以怡和就推行互控，但此亦種下禍根，造成置地財困。他又認為，以往置地在中環有很多物業，但如今有國際金融中心及多個商業大廈落成，華資應該對其沒有興趣，而私有化應該對怡和有好處。



