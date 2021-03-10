星展料港餐飲業經營續艱難

中國餐飲前景樂觀
她稱，隨着疫苗推出及疫情平穩，相信今年整體情況會向上，但恢復速度仍難以估算，關鍵要視乎恢復通關和限聚令等措施何時放寬，但由於去年基數較低，預料今年餐飲業銷售額必會轉正。
內地方面，許指出，對中國餐飲前景感樂觀，認為內地餐飲業恢復速度相對較本港快，預計今年年中或下半年，內地餐飲業則可恢復至疫情前的水平，部份餐飲業甚至於今年第一、二季已回復至該水平；今年首兩個月中國的餐飲消費按年增長29%，金額已高於2019年的水平。
尖沙咀K11 MUSEA「名潮食館」感染群組的病毒傳播鏈「過海」，令銅鑼灣「海饌海鮮牛扒餐廳」四名食客先後確診新冠肺炎，當局追查後，發現其中一人早前往「名潮食館」用膳，疑把病毒傳給不認識的食客。衞生防...
2021-03-10
美國國務院頒發年度「國際婦女勇氣獎」予中國維權律師王宇，但她未有出席網上頒獎禮。事件引起外界憂慮，美國國務卿布林肯指，對過去兩日未能與王宇取得聯繫，對此感到憂慮，會跟進並在需要時發聲。據王宇推特上最後...
2021-03-10
網上檔案分享軟件公司Dropbox在美國西岸三藩市租用的總部大樓，以十億零八千萬美元（約八十四億港元）售出，以呎價計算創下三藩市商用物業市場的新高。 該幢建築物的大業主Kilroy Realty Corp周一證實上述消息。三藩市女市長布里德作出回應時表示，這宗交易反映出許多人仍然樂於成為三藩市的一份子，對三藩市的未來投以信心一票。 提供數據儲存及其他雲端服務的Dropbox公司二○一七年與大業主簽署十五年合約，租用該幢建築物作為辦公大樓，總面積達到六萬方米（七十五萬方呎）。即使未知道大樓易手後，Dropbox是否會續租。受到新冠肺炎疫情影響，該公司許多技術人員已改為遙距工作...
2021-03-10
跑馬地老牌豪宅雲地利台，起居環境愜意舒適，位置地勢較高，享開揚翠綠景觀。是次帶大家走訪一個3房1套房單位，實用面積1185方呎，全屋裝潢甚有品味，以天然木色為主調，增添一份「家的感覺」。 雲地...
2021-03-10
市場關注美國抗疫紓困方案，以及接種疫苗進展，但美國債息回軟，帶動美股上升，科技股更見全線反彈。美國10年期國債息率，由約1.6厘高位回落，最新報1.54厘，紓緩市場緊張氣氛，市場將密切關注美國財政部未...
2021-03-10
拿樸達再次當選巴塞隆拿主席後，隊長美斯留隊的機會隨之大增。然而美斯除了在場內助球隊取勝之外，同時要為巴塞的未來着想，帶領一眾提拔上一隊的成員成長，開啟新時代。今晚歐聯十六強次回合作客巴黎聖日耳門，美斯勢率一眾小將報卻首回合大敗之仇。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播） 拿樸達兩度擔任主席，外界最關注的重點當然是美斯的留隊問題，而前者上任後坦言會盡球會的資金及能力，令事情得以解決，加上二人的關係一向良好， 故美斯續約只不過是時間問題。然而這名巴塞隊長今夏便踏入三十四歲之齡，在球場上的日子已屈指可數，故他開始身負承先啟後的重...
2021-03-10
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
去年底啱啱同拍拖9年女友張潔蓮拉埋天窗的袁文傑，踏入牛年即刻再有喜事發生，日前為新劇《黯夜守護者》開工，竟然收到新年第一桶「金」。當日劇情講袁文傑得罪江嘉敏等人，結果被買兇攞桶屎照頭淋，雖然係拍戲，但...
2021-03-10
多國加緊為民眾接種新冠疫苗，功效開始顯現，以疫情一度極其嚴重的英國為例，初期被批佛系抗疫，確診人數高企，痛定思痛後，疫苗一面世，英國就積極為民眾注射，近期染疫人數大減，抗疫現轉機後，類似良好情況亦在歐洲多國出現，歐盟國家更開始探討區域性「旅遊氣泡」和「疫苗護照」的可行性。香港必須加快推動接種疫苗，才有望早日與國際趨勢接軌。 香港開始注射疫苗計劃不久，出現數宗打針後死亡個案，市民信心稍跌，但專家苦口婆心地指，與相關死者本身未受控的長期病患有關，與疫苗並無直接關係，加上歐洲各國打針後，疫情紓緩，港人宜加快接種，才有望參與地區性的「疫苗護照」計劃，早日重新出行。 對於市民關注應打...
2021-03-10
沙田馬場昨晨舉行八組草地和三組泥地試閘，其中七匹已報名參加下周日香港打吡的賽駒，一同參加第八組草地千六米試閘，結果香港經典盃亞軍「將王」在田泰安力策下壓倒由蔡明紹策騎的「銀馳」勝出，早段居包尾位置的「勁搏」後上跑第三，而由郭能過檔的「包裝永旺」得第四。另一方面，馬會將在今日公布十四匹打吡入選馬匹名單。 馬場浮世繪
2021-03-10