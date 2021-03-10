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星展料港餐飲業經營續艱難

2021-03-10 列印
　　疫情拖累餐飲行業，星展銀行（香港）香港及中國內地消費品行業分析師許思敏表示，預計今年本港餐飲業仍未能恢復至疫情前的水平，相信復甦時間仍要取決於通關和限聚令等措施，惟去年基數較低，預料今年銷售額有望轉正，惟上半年仍會較艱難。許思敏指出，本港餐飲業於2019年已有一定跌幅，並一向較為倚賴旅客，來自旅客生意約佔20%，不排除會有更多餐飲行業結業，預料上半年仍會較艱難。

中國餐飲前景樂觀

　　她稱，隨着疫苗推出及疫情平穩，相信今年整體情況會向上，但恢復速度仍難以估算，關鍵要視乎恢復通關和限聚令等措施何時放寬，但由於去年基數較低，預料今年餐飲業銷售額必會轉正。

        內地方面，許指出，對中國餐飲前景感樂觀，認為內地餐飲業恢復速度相對較本港快，預計今年年中或下半年，內地餐飲業則可恢復至疫情前的水平，部份餐飲業甚至於今年第一、二季已回復至該水平；今年首兩個月中國的餐飲消費按年增長29%，金額已高於2019年的水平。

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