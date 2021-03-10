中環IFC外望——傳華為夥廣汽合作 開發新智能電動車

華為傳出與廣汽（2238）旗下廣汽埃安合作，雙方各投入百人以上研發團隊，開發新一代智能電動車。華為過去多次強調不會自主造車後，其回應指會向廣汽埃安提供零件和技術。



廣汽埃安表示，自2017年起先後兩次與華為簽定戰略合作協議，以智能化及網聯化作研究基礎，共同打造可持續發展的數碼平台，實現軟件定義汽車，但具體合作進展仍待適當時機公佈。



早於去年11月，就曾傳出華為計劃由長安汽車代工製造，推出自家品牌電動汽車，集團隨即否認，甚至於內部文件中斥責建言造車員工，強調集團一直聚焦ICT技術，向智能汽車零件和技術供應商發展。



在面對美國制裁不利手機銷售下，華為投入高速發展的汽車市場，或成業務新突破。中國承聯會昨日公佈數據指，中國2月份廣義乘用車零售銷量119萬輛，按年增長368%，為2005年統計以來新高，隨著工信部發佈汽車晶片供需手冊，以及業內全面推動生產，汽車晶片產能將會逐步釋放，化解行業汽車晶片短缺拖累生產問題。廣汽昨日收報7.1元，升0.85%。







擬出售中國業務 GAP：不予置評



新冠肺炎疫情重挫零售行業，部份國際品牌更陸續撤出本港及內地。市傳去年底結束全線本港實體店的美國休閒服裝品牌GAP，正考慮出售中國業務，以調整在華經營。



外電引述知情人士報道，GAP正與一家顧問研究各種可行方案，並與潛在買家接觸以評估收購興趣；相關磋商尚處於初期階段，仍未有最終決定，該公司亦可能決定保留相關業務。GAP代表對報道未予置評。



據悉，GAP最大市場仍在美國，但來自亞洲收入持續萎縮，約佔總額5%。GAP品牌創立於1969年，進軍中國已有10年時間，目前在中國約有200間門店；自取消Old Navy品牌分拆上市計劃後，去年起停止在中國銷售該品牌。



高瞻