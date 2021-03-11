美國會通過1.9萬億紓困方案 杜指連升三天創新高

近期困擾投資市場的美債息揚升稍獲紓緩，昨日美國公佈二月通脹按年升幅低於市場預期，美股杜指早段再升320點報32153點，升幅1%；納指升163點報13236點，升幅1.3%。歐洲股市中段向好，法、德股升幅0.9%，英股微升。恒指夜期報28975點，升171點，高水67點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報32349點，升517點；納斯達克指數報13136點，升62點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見48.24港元，較香港收市價升0.49港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見654.72港元，較香港收市價跌3.78港元。



杜指再升517點



美國公佈二月消費物價指數（CPI）按月升0.4%，按年則升1.7%，雖為去年二月以來最大升幅，但符合市場預期。在扣除食品和能源的核心CPI按月升0.1%，按年則升1.13%，較市場預期的升幅為低，令市場對通脹憂慮得到紓緩。女股神Cathie Wood旗下的Ark Investment主要持倉的Tesla升逾5%。



市場將關注美國財政部的公債標售。繼昨天拍賣580億美元的3年期公債後，財政部稍後將拍賣價值380億美元的10年期公債，測試市場對於新發行債券的氣氛。



另外1.9萬億美元的刺激法案於眾議院通過，並將在周五送交總統拜登簽署。



承接外圍「報復式」反彈的升勢，資金大舉湧入科技股，科指跑贏大市，尾市升幅收窄，收市僅漲1.9%，報8216點。恒指昨日高開482點，至全日高位29255點，惟因受制於10天線（29204）及50天線（29023），港股最後反覆靠穩收市，收升134點，報28907，二萬九關得而復失，仍成功連升第二日；大市成交縮至1904億元，北水淨流出43億元，連續第三天流出。



科技股落鑊炒上，舜宇（2382）上月手機鏡頭出貨量升三成四，刺激股價抽高6.23%收報189.3元，為表現最佳藍籌股；美團（3690）漲4.97%收報317元；快手（1024）獲野村首予「買入」評級，收市彈2.28%收報278.2元；股王騰訊（700）升2.25%收報658.5元。此外，「女股神」Catherine Wood旗下（ARK Invest）主動型基金隔晚急漲，可是「契媽股」發展個別，移卡（9923）升6.03%；眾安在線（6060）微升0.87%；平安好醫生（1833）跌1.52%。



舜宇最佳藍籌股



美國十年國債債息回落，息差收窄下，本地銀行股偏軟，加上評級機構穆迪將滙豐銀行及恒生銀行（011）列入觀察名單，更或調低其評級，滙豐銀行母企滙控（005）跌2.05%收報47.75元；恒生跌0.4%收報151.1元。