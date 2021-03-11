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內地二月CPI微跌0.2%

2021-03-11 列印
        數據顯示，食品價格由1月上漲1.6%轉至下降0.2%，影響CPI下降約0.05個百分點。食品價格受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降14.9%，降幅較1月擴大11個百分點。非食品價格下降0.2%，降幅按月收窄0.6個百分點，導致CPI下跌約0.15個百分點。非食品價格中，交通通訊價格跌1.9%，其中飛機票價格下降28.2%。

表現基本符合預期

        民生銀行研究院宏觀分析師應習文表示，上月CPI表現基本符合預期，按年增速依舊維持在通縮區間，主因豬肉價格在節後回落拖累食品價格的漲幅、就地過年政策導致交通出行費用大跌，以及去年2月疫情爆發令短期物資需求增加，推升同期的CPI基數。
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