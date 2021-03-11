國泰去年勁蝕216億 創歷來最大虧損

新冠肺炎肆虐，環球旅遊業癱瘓，國泰航空（293）昨日公佈去年業績，全年勁蝕逾216億元，創歷來最大虧損。國泰航空主席賀以禮預期，國泰今年下半年業務會有起色，但今年國泰的營運能力，仍會遠低於疫情前一半。分析員料最快要到明年下半年，才可以恢復盈利。



國泰由盈轉虧，業績從2019年的接近17億元盈利，大幅惡化至去年的逾216億元虧損，每股虧損4.243元，不派第二次中期息。



賀以禮表示，假設在今年夏季，國泰的主要市場很多居民已接種疫苗，而疫苗又發揮效力，則今年下半年業務相信有改善。雖然如此，他說航空市場仍然很不明朗，各國何時取消旅遊限制更難以預計。



何時撤限難以預計



國泰現時每月「燒錢」約19億元，但由於早前已集資，以300多億元流動資金推算，估計可以至少支持18個月。集團營運表現顯著倒退，當中客運為重災區，運力按年大減近79%，反映客量的收入乘客千米數大降逾85%，運載率下跌24.3個百分點。貨運表現相對較佳，貨運收入噸千米數下降逾26%，貨物運載率更上升近9個百分點，國泰已將部份客機撥作貨運用途。此外，油價波動再度打擊國泰，去年全年錄得逾30億元燃油對沖虧損，按年大增29倍。



隨著國泰港龍停飛，公司日後主力經營國泰及香港快運兩個品牌。至於國泰港龍原有航線，顧客及商務總裁林紹波表示，有五條航線已經用現有品牌恢復服務，預計今年第二季可復飛更多目的地。



燃油對沖虧損增29倍



國泰昨日中午公佈業績，收報7.06元，微跌不足1%。星展銀行分析員Jason Sum接受CNBC訪問時指出，在今年底國泰乘客量可望有明顯反彈，但相信要到明年下半年，才有機會轉虧為盈。



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵則表示，國泰出現虧損屬意料之內，但假如整體大市向下，股價或有機會下試6.5元水平。



