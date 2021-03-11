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科創板上市要求 傳中證監擬收緊

2021-03-11 列印
　　螞蟻集團（6688）叫停上市一事再有後續，市傳中國監管機構正在考慮收緊上海科創板的上市要求，包括要求申請上市的公司需要證明其公司有過硬的科技屬性以及創新，有外電指，相關要求將會提升如螞蟻集團（6688）等金融科技公司的上市門檻。

  知情人士指，中國證監會最快會在下月公佈有關科創板首次公開發行的修訂細則，當中強調申請上市的企業，必須有實質的科技及創新，同時會加強對申請企業財務狀況的審查。愈趨嚴格的上市標準，或會令螞蟻集團等金融科技公司更難符合科創板上市要求。

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