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疫情重創 Prada全年轉蝕五億

2021-03-11 列印
　　新冠肺炎疫情重創零售業，奢侈品行業更是首當其衝。國際知名意大利名牌Prada（1913）公佈，截至去年12月底止全年業績，由盈轉虧，蝕5413萬歐羅(約5億港元)，去年則錄純利2.56億歐羅。集團表示，考慮到去年下半年的正面銷售趨勢，並於今年初數月間持續，董事擬派末期息0.035歐羅，去年同期不派息。

  期內，收入錄24.23億歐羅，按年下跌24.9%。惟受惠於所有地區的本地消費於去年下半年有所增長，零售銷售淨額按年僅下跌18%；期內線上銷售大幅提升，該部份業務按年增加2.17倍。



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