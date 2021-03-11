券商重金迎百度回歸 耀才料預留500億孖展

中概股重頭戲之一百度通過聆訊，不日將會進行招股程序，沉寂數周的新股市場或重添生氣。部份券商為迎接百度歸來，陸續開始部署孖展認購，當中耀才證券表示最多可以預留500億元的孖展，而大華繼顯將會預留200億元迎戰。有市場人士預期，百度知名度高，再加上其開展的智能駕駛業務是具增長潛力的板塊，相信招股仍有一定熱度。



作為「BAT」之一的百度日前遞交聆訊後資料集，三巨頭即將齊聚港交所（388）。受消息刺激，前日（3月9日）百度的美股價格飆升13.58%，收報264.28美元。不少中概股亦跟隨上升，同樣市傳回流上市的嗶哩嗶哩升8.94%報107.4美元；蔚來汽車升17.44%報41.35美元；拼多多升12.05%報154.18美元；攜程網升2.6%報40.19美元。



早前百度召開股東大會，通過「一拆八」的議案，即1股美國存託股份兌8股普通股，與阿里巴巴（9988）回港股前的舉措類似。有市場人士預計，百度是次二次上市的港股價格數值上將與ADS價格相近。早前市傳百度最快在本周展開招股，惟有媒體引述消息人士指，百度招股時間表有更改，能否在本周內招股仍是未知之數。



不日啟動招股程序



據最新資料顯示，不計愛奇藝，百度現時主要有三個核心業務，分別是圍繞百度App為核心的移動生態、智能雲以及智能駕駛和其他增長計劃，上述業務合共為公司貢獻超過70%的總收入。



輝立證券企業融資經理陳英傑表示，百度通過聆訊消息確認後，美股股價升逾一成，據此表現，相信百度回流第二上市，有助帶動新股市場的氣氛。他又指，目前智能駕駛的新業務最具有增長潛力的，因為現在國內不少企業都陸續加入造車隊列，而內地政策亦在推動智能駕駛的發展，相信智能駕駛將會是未來數年比較重點的一個板塊。











