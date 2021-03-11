中環IFC外望——耀才殺入華爾街 榮登納斯達克屏幕

本地華資證券行雖然規模遠遠不及內地龍頭券商，或者歐美大行，不過要衝出國際亦非無可能，就好似耀才證券（1428），靠做低佣散客起家，但做做吓愈做愈大，論客戶規模及營運情況，已晉身本地券商前列。最近耀才更殺入紐約華爾街！



早前耀才獲納期達克交易所邀請，成為首間港資券商登陸紐約時代廣場的納斯達克大屏幕，地位獲國際肯定。紐約作為匯聚全球金融的經濟中心，矗立於時代廣場的納斯達克大屏幕更成標誌性的建築，過往均是國際知名品牌才能登上納斯達克大屏幕，今次耀才打響國際舞台知名度，都算為港爭光。據悉今次「金榜題名」唔係廣告活動，唔需要付費，仲可以在屏幕登足一日，老闆葉茂林可以威威了！



積金局：持BNO簽證不能提早領MPF



早前有傳媒報道宏利等強積金受託人，接納客戶以英國國民（海外）謢照（BNO）簽證，作為永久離港的證明文件，以申請提早提取強積金，最初積金局對此只作溫和回應，但昨午突發嚴正聲明指，打工仔不能靠BNO護照或相關簽證，作為申請提早提取強積金的證據。宏利亦隨即改口稱，會緊跟積金局最新釐清指引。



積金局在嚴正聲明中指，鑑於香港特區政府已於今年1月29日發表聲明，不承認BNO護照作為有效旅行證件和身份證明，亦不會在香港獲承認為任何形式的身份證明，因此計劃成員不能依賴BNO護照或其相關簽證，作為申請提早提取強積金證據。



最初該局回應傳媒時指，法例要求受託人評估有關申索時，必須檢視全部事實和資料，包括BNO簽證。其後該局在聲明中重申，受託人在處理以永久性離開香港為由，提早提取強積金申請時，必須擔當把關者角色，審視申索人所提供證據，以及檢視全部事實和資料，但未有再提及「包括BNO簽證」。該局會繼續與強積金受託人在有關方面作出跟進。



高瞻



