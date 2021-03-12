初領失業救濟人數較預期少 連升四天 杜指升232點再破頂

美股杜指周三創新高之後，昨晚美國公佈失業人數較預期少，美股繼續向上衝，杜指周四早段曾升356點，至32653點，再創歷史高位，升幅約1.1%。 標普指數初段升1.43%，納指升幅較大，達2.62%。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報32529點，升232點；納斯達克指數報13396點，升327點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見45.94港元，較香港收市價跌0.96港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見689.12港元，較香港收市價升8.62港元。



美國總統拜登今晨簽署了總額1.9萬億美元的新冠疫情救助法案後不久，白宮發表聲明，稱民眾最快可於本周末收到疫情紓困計劃的支票。



美國勞工部公佈，截至本月六日止的一周，首次申請失業救濟人數達71.2萬人，按周減少4.2萬人，較市場預期的72.5萬人為少，至於前值則修訂為75.4萬人。



美國首次申領失業救濟人數四周平均值為75.9萬人，按周減少3.4萬人。截至上月27日止的一周，美國續領失業救濟人數414.4萬人，按周減少19.3萬人。



恒指重返二萬九



歐洲股市周四收高。歐央行矢言在歐洲借貸成本上升的情況下仍會增加買債，消息對股市有支持。英國富時100指數收報6736.96點，升11點。德國DAX指數收報14569.39點，升29點。法國CAC指數收報6033.76點，升43點。



港股方面，美眾議院順利通過1.9萬億美元紓困方案，加上內地A股全線升逾2%，刺激本港新舊經濟股齊彈升，恒指重返二萬九、10天線（29133）以及50天線（29084），收報29385點，升478點，三日累升844點；科指表現更搶鏡，收造8640，抽升約5.2%。大市成交2152億元，北水重新流入，北水淨流入45億元，結束連續三日流出。



科技股發力。獲大摩首予叫「買入」評級的快手（1024）收市飆升10.64%，報307.8元；美團（3690）急漲8.71%，收報344.6元；周四放榜的京東（9618）抽高5.68%，收360.8元；騰訊（700）升3.34%，收680.5元。