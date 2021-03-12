巴菲特成千億美元富豪 歷來第六人

年初至今累增128億美元
在彭博億萬富豪指數中，巴菲特是20大富豪當中，年初至今身家上漲最多富豪，年初至今累增128億美元，暫錄1004億美元。
現時全球富豪依次序為亞馬遜貝索斯（1797億美元）、Tesla馬斯克（1728億美元）、微軟蓋茲（1381億美元）、LVMH行政總裁Bernard Arnault（1222億美元），以及facebook朱克伯格（1005億美元）。
健身中心再次爆發疫情，中招人數不斷上升。西營盤健身中心「Ursus Fitness」群組染疫者增至逾五十人。衞生防護中心指，該健身中心並非所有人做運動時都戴口罩，有人做劇烈運動，令飛沫傳得較遠。個別染...
2021-03-12
中國十三屆全國人大四次會議昨日於北京舉行閉幕會，中共總書記、國家主席習近平等國家領導人出席。會議表決各項決議草案、決定草案。國務院總理李克強出席記者會並回答記者提問，提及疫下的就業優先的政策及中美關係...
2021-03-12
日本311大地震十周年，仍有二千五百人下落不明。其中一名失蹤者家屬六十四歲男子，痛失愛妻的他學習潛水並堅持七年間每周潛水下海，已潛水逾四百七十次，希望終有一日尋獲愛妻遺體，將她帶「回家」。據了解，在二...
2021-03-12
據《星島地產網》報道，在用家追捧下，藍籌屋苑頻錄承接，其中天水圍嘉湖山莊低層，面積約551方呎，獲外區客以約562萬承接，呎價約10200元，較市價低3至5%。另外，沙田第一城中層一個面積284方呎單...
2021-03-12
美股杜指周三創新高之後，昨晚美國公佈失業人數較預期少，美股繼續向上衝，杜指周四早段曾升356點，至32653點，再創歷史高位，升幅約1.1%。 標普指數初段升1.43%，納指升幅較大，達2.62%。 ...
2021-03-12
慕遜加柏於德國盃被多蒙特淘汰，歐聯十六強又陷出局邊緣，德甲第五名來季歐霸席位成為今季重要目標。今晚聯賽作客近況欠佳的奧格斯堡，他們暫且將下周二鬥曼城的歐聯十六強次回合拋諸腦後，由復出的隊長史甸度再當剋星領軍取勝力爭上游，客勝去馬。 （香港時間周六凌晨3:30開賽） 自從馬高路斯二月中宣布來季轉教多蒙特後，慕遜加柏戰績持續下滑，德盃八強0:1敗給蜜蜂軍團出局；歐聯十六強首回合中立場0:2不敵曼城，下周二次回合再於匈牙利布達佩斯反敗為勝晉級機會渺茫；德甲只錄得一和三負，排名由第七下滑至第十位，落後第五的利華古遜七分。 史甸度再做奧堡剋星 陷入如此困境，慕遜加柏唯有將首要任務放在...
2021-03-12
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
39歲「底褲大王」的三億駙馬袁偉豪（Ben) 早前出席《萬千星輝頒獎禮》時，被網友狠批未老先衰，嚴重走樣！嬲到阿Ben同網民開火，咬牙切齒回應「醜男論」。事隔兩個月，袁偉豪靚樣回歸為TVB新劇《把關者...
2021-03-12
西營盤一間健身中心爆發嚴重疫情，確診人數不斷上升，至昨天累計五十人中招。由於健身者、教練等也到訪其他健身室，不排除病毒傳播鏈伸延至更多處所，單是這一個群組，足令本港疫情大反彈，當局必須徹查健身室存在的風險因素，必要時實施「鏢靶式」控疫，針對健身室，推出相關的限聚令。 衞生防護中心初步調查發現，爆疫的「Ursus Fitness」，並非所有健身者也戴口罩，個別人士做劇烈運動時，不排除口沫橫飛，令室內充滿病毒，其他人避無可避。還有小組式運動，人與人之間近距離接觸，也大大增加交叉感染的風險。另一高危因素，是健身者喜用器材，多人輪流使用，若來不及清潔，環境中留下病毒的機會就大大提高...
2021-03-12
應屆香港短途錦標冠軍日本代表「野田重擊」，將於本月二十八日復出，競逐中京競馬場舉行的國際一級賽高松宮紀念賽，查此駒在過往兩屆均有列陣，可是均未能上名。 至於「野田重擊」會否在下月再次來港，參加主席短途獎，則在該賽後才有決定。 馬場浮世繪
2021-03-12