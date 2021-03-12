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巴菲特成千億美元富豪 歷來第六人

2021-03-12 列印
　　「股神」巴菲特（Warren Buffett）身家突破1000億美元，為歷來第六位成為「千億美元富豪」。近期美國長期債息上升，資金由科技股轉向傳統經濟價值股，巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）A股股價高見40.775萬美元，周三收報39.884萬美元，市值達6100億美元，令巴菲特身家突破1000億美元。

年初至今累增128億美元

　　在彭博億萬富豪指數中，巴菲特是20大富豪當中，年初至今身家上漲最多富豪，年初至今累增128億美元，暫錄1004億美元。

　　現時全球富豪依次序為亞馬遜貝索斯（1797億美元）、Tesla馬斯克（1728億美元）、微軟蓋茲（1381億美元）、LVMH行政總裁Bernard Arnault（1222億美元），以及facebook朱克伯格（1005億美元）。

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