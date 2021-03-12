港鐵全年轉蝕逾48億 上市以來首次「見紅」

港鐵(66)去年度業績大逆轉，錄得逾48億元虧損，是港鐵上市以來首次「見紅」，較2019年的119億元盈利可算是面目全非。港鐵的八達通卡八折優惠將在本月底屆滿，行政總裁金澤培坦言，除非政府繼續提供資助，否則港鐵在主業虧損的情況之下，難以獨力延長優惠。



雖然港鐵業績見紅，但派息不受影響，仍派末期息每股0.98元，全年派息1.23元，與對上年度相同。港鐵在中午公佈業績之後，股價未有太大波動，收市報48.75元，微跌0.5%。



金澤培強調，港鐵將繼續投資新項目，包括規劃東涌線延線和屯門南延線，並將展開古洞站及北環線的設計工作。在物業發展方面，小蠔灣車廠用地發展項目預計將提供約兩萬個住宅單位，前期工程規劃已經展開。單計以上新鐵路項目和物業發展計劃，總投資額大約一千億元。他說地鐵公司負債比率不高，透過以往累積利潤以及借貸，可以應付未來發展需要。



末期息仍派0.98元



在疫情肆虐的壓力之下，本地客運業務錄得54.08億元虧損，較2019年的5.91億元虧損顯著擴大。金澤培指出，今年首季客流量有所改善，但復甦並不明顯，相信要待超過一年時間，客運業務才會恢復至疫情前水平。



由於本地客量下跌，以及內地旅客接近絕跡，本地車站商務利潤亦大降51.2%，至只有25.02億元。整體經常性業務轉盈為虧，錄得11.26億元虧損，較2019年的49.8億元盈利顯著失色。



港鐵去年中推出八達通卡八折優惠，並將優惠期由6個月延長至9個月，將在本月底屆滿。金澤培表示，港鐵去年的客運業務錄得超過五十億元虧損，相信難以獨力提供優惠，要視乎政府會否提供補貼。至於今年基本票價會否調整，他說要待本月底收集數據之後才會公佈，屆時亦會提及是否延長八折優惠。他說港鐵的票價機制公開透明，但未有完整數據之前，難以作出評論。



