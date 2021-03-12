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太地全年少賺七成 通關前續寬免租金

2021-03-12 列印
　　太古系的太古地產（1972）去年純利40.96億元，按年少賺69.5%；撇除投資物業估值等因素，基本盈利126.8億元，跌47%，主要為出售香港投資物業權益的溢利減少等所致。主席施銘倫表示，過去兩至三年已出售約445億港元的資產，旨在透過整理非核心資產，簡化投資組合，以集中核心業務，強調仍專注於發展本港業務。他更表示，料於恢復通關前，仍會向租戶提供租金寬免。

        太地派每期息每股61仙，按年上升3.4%。施解釋，公司對其業務發展前景有信心，故維持可持續增長及基本溢利一半的派息政策。



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