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佐丹奴蝕1.12億 將關6門店

2021-03-12 列印
　　佐丹奴（709）2020年度業績盈轉虧，蝕1.12億元，上年同期錄得盈利2.3億元。每股虧損7.1仙，末期息派6.9仙，按年增56.8%。該集團主席兼行政總裁劉國權對本港零售市場看法悲觀，他指起碼需時兩至三年才能回到合理水平，除非舖租大幅下降，否則該公司仍會繼續整合門店，在兩至三個月內將有6間店舖結業。

　　劉國權坦言，舖租依賴預期遊客數目決定，2020年訪港旅客按年大跌94%，意味依賴遊客的門店生意或減少94%。疫情令商舖空置率增加，惟業主未有大幅減租。

　　

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