百度入場費14898元 券商預留千億孖展

科網三巨頭「BAT」終於齊聚一堂，以搜尋引擎起家的百度（9888）今日起招股，多家證券商合共為其預留1000億元孖展額度。百度全球發售9500萬股，本港公開發售佔5%，發售價上限為295元，最高集資280.25億元，一手50股，入場費14898.64元。預計17日截止招股及公布定價，23日掛牌，美銀、中信證券以及高盛為聯席保薦人。



受招股正式啟動消息刺激，百度美股盤前曾升逾半成，高見269.02美元。該股周三（10日）收報255.14美元，回吐3.46%，若以此計算，公司市值達856.32億美元（約6650億港元）。



最多集資280億



多家證券商正為百度招股作準備，綜合四家證券商數據，合共會為其預留1000億元孖展認購額度。當中耀才證券最多可以預留500億元，輝立證券表示會先預留150億元孖展，招股期間視乎情況再「加碼」。大華繼顯以及信誠證券則分別預留200億以及150億元應戰。雖然最近新股市場氣氛淡靜，惟有券商認為，相信百度招股對帶動新股市場氣氛有一定作用，但市況不穩，亦是盡力而為。



該公司計劃將集資所得金額50%，用於科技投資以促進人工智能為主的創新商業化，約40%將用於進一步發展百度流動生態系統，實現多元變現，其餘將會用作一般營運資金。



百度最初以網絡搜尋引擎起家，其後隨著互聯網興起擴大佈局，並持續投資人工智能提升搜尋及變現能力。不計愛奇藝，百度現時主要有三個核心業務，分別為圍繞百度App為核心的流動生態、智能雲以及智能駕駛和其他增長計劃，上述業務合共為公司貢獻超過70%總收入。



另外，廣聯工程控股（1413）昨日首掛，但股價全日潛水，開市低開5.56%，報0.51元，其後股價繼續下插，以接近全日最低位收市，報0.42元，跌22.22%，不計手續費及佣金，一手5000股虧損600元。



