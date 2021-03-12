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光大環境盈利破60億 上市以來首度

2021-03-12 列印
　　光大環境（257）去年盈利按年升15.6%至60.16億元，每股盈利97.93仙，派末期股息每股16仙，派息按年增23%。該公司執行董事兼財務總監黃錦驄表示，今年是光大環境首次全年盈利突破60億元，年複合增長率高達21%。

        該公司收入增14%至429.3億元，去年集團三大業務綠色環保、環保水務、環保能源的收入合共達416.2億元，按年增長14%，年內工程建設業務成功抵擋疫情影響，項目數量創新高達140個，收入同比增長7%至255億元，佔收益比重61%，而運營服務收益及財務收入則分別佔30%及9%。

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