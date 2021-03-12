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京東去年盈利急增三倍

2021-03-12 列印
　　京東集團（9618）於昨日港股收市後公佈去年業績，全年盈利按年大增三倍，至494億元（人民幣，下同）；經調整利潤為168億元，按年增57%；收入增長29%，至7458億元；年度活躍用戶數由2019年的3.6億，大增30.3%，至4.7億。單計第四季，京東賺243億元，按年大增近5.7倍，令京東在第四季增長帶動下，表現略勝預期。京東美股盤前股價一度急升11%，高見100美元。

        京東全年零售收入為7029億元，較2019年增長逾27%，上季收入佔2086億元，上升約28%。包括物流服務、海外業務與技術創新等新業務收入158億元，增長逾一倍。截至去年底，京東物流運營超過900個倉庫，包含京東物流管理的雲倉面積在內，倉儲總面積約2100萬平方米。包括物流服務、海外業務與技術創新等新業務收入158億元，增長逾一倍。截至去年底，京東物流運營超過900個倉庫，包含京東物流管理的雲倉面積在內，倉儲總面積約2100萬平方米。

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