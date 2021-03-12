中環IFC外望——駿隆：二月積金人均賺1564元

強積金顧問公司駿隆指，股票市場持續受壓，令強積金2月升幅收窄，2月強積金平均回報0.6%，每人平均賺1564元。今年初至今，強積金平均回報則為2.3%，人均回報5907元。三大主要指數中，2月股票基金指數升1%；混合資產基金指數升0.7%；固定收益基金指數跌0.4%。年初至今計，三大指數表現分別為升4.7%、1.4%及跌0.5%。



駿隆集團執行董事王玉麟分析資金流向時表示，今年1月共15億元資產從混合資產基金及固定收益基金，轉換至股票基金，而強積金成員連續兩個月將他們的資產轉為股票基金。



駿隆指，市場預期再通脹來臨，10年期美國國庫券孳息曾升至1.6厘。全球長息攀升至歷史水平，觸發新興科技股價值重估疑慮，股價大幅調整。駿隆稱，美元強勢亦引發投資者疑慮資金撤離發展市場，香港股市北水南下亦有減慢迹象；整體亞洲市場更見明顯調整情況。美國眾議院通過1.9萬億美元經濟刺激方案，全球疫苗接種預期對抗疫情生效，使舊經濟股及資源股強力反彈，全球股市及債市將持續極端波動。



滙控首委內地人入局 段小纓成新獨董



大笨象滙豐控股（005）董事會成員將有新面孔。滙控昨日宣佈，委任現年51歲的段小纓為獨立非執行董事，今年9月1日起生效。同時段小纓亦獲委任為集團薪酬委員會和提名及企業管治委員會成員。



根據百度百科的資料顯示，段小纓出生於上海，擁有上海外國語大學經濟學學士學位，以及美國威斯康辛大學麥迪遜分校工商管理碩士學位。咁講嘅話，滙控應該係首次有內地人做獨董，亦好適合現今環境。



段小纓都好有來頭，滙控喺通告中指，段小纓曾任美國通用電氣公司高級副總裁及該公司國際業務總裁兼首席執行官，負責推動該公司在中國、亞太區、印度、中東、非洲及拉丁美洲的業務增長。她現時擔任安盛及賽諾菲（Sanofi）獨董。她是備受推崇及經驗豐富的商界領袖，可於亞洲及國際業務上為董事會帶來重要的領導經驗及商業觸覺。



高瞻