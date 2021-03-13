美債息突升 港股急挫645點

恒指出現「死亡交叉」，10天線跌穿50天線。重磅藍籌股推低大市，金融股友邦（1299）全年少賺3%，期內新業務價值遜預期，股價跌穿百元關，收市急挫5.3%，報96元，為跌幅最大藍籌股；滙控（005）跌2.45%，收報45.75元；科網巨頭騰訊（700）插4.41%，收報650.5元；合力拖低大市348點。
恒指現「死亡交叉」
另一方面，美團（3690）跌3.37%，收報333元；港鐵（066）去年轉蝕48億元，全日挫4.31%，收報46.65元。相反，創科（669）逆市升0.47%，收報127.7元。
美債息再抽升，大型科技股即現沽壓，小米（1810）啟動百億回購，股價高見24元，收漲4.12%，報22.75元，為表現最佳藍籌股；阿里巴巴（9988）或遭內地反壟斷機構處破紀錄罰款，全日微跌0.7%，收報226元；京東（9618）去年多賺五成七，同時有傳京東正就收購國金證券股權進行談判，價值高達15億美元，京東股價跟隨大市回吐4.82%，收報343.4元。
小米回購逆市升4%
恒指公司季檢周五收市後生效，藍籌新貴普遍走低，阿里健康（241）收低1.85%，龍湖集團（960）收跌0.41%，海底撈（6862）收挫4.88%。國指新貴碧桂園服務（6098）收升1.08%，不過農夫山泉（9633）收降1.59%。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，投資者於高位放售獲利盤，再加上美國國債債息再抽升，股民進一步加快套現，以至大市明顯急吐，他相信短期後市續受債息影響，預料下周港股波動性續大，下方有機會考驗二萬八關，上方則以20天線為阻力位。