百度次日孖展近100億 久久王600手穩中一手

百度（9888）踏入第二日招股，僅錄得不足100億元進帳。據本報綜合多家證券商統計，百度現時合共錄得427億元的孖展認購，較首日招股增多近101億元，超額認購29倍。有證券商透露，因港股最終定價會以美股收市價作為參考，不少大客會繼續觀察美股走勢再認購。



富途證券昨日再錄得逾15億元孖展認購，先後借出共125.28億元孖展認購百度；耀才昨日再增13億元，至63億元，輝立亦再借多17億元，至575億元。另外，信誠次日孖展大增8.5億元，至10億元，大華繼顯及英皇則分別錄得18.2億以及16.8億元孖展。



旗下崑崙完成新融資



另外，據外電報道指，百度旗下的人工智能晶片部門崑崙，早前完成新一輪融資，涉及資金達到20億美元（折合約156億港元）。



而今日掛牌的久久王（1927），錄得超購213倍，抽600手才穩中1手，但昨日暗盤表現高開低走，最終難逃破底命運，耀才暗盤價收報0.73元，較發售價跌2.67%，每手帳面蝕100元。



久久王昨日公佈配發結果，以招股價上限0.75元定價，全球發售1.98億股，未計行使超額配售權前，集資淨額達7900萬元。



香港公開發售部份接獲8.73萬份申請，超額認購逾213.36倍。因超額認購超過100倍，觸發股份回撥機制，最終公開發售部分獲配股數佔全球發售的50%。一手中籤率為9%，抽600手才能穩中一手。合共接獲35張頂頭槌飛，每張頂頭槌飛獲配92手股份。而國際配售部分剛好足額，僅超購14%。



該股昨日暗盤高開低走，在耀才暗盤中，開盤曾見0.78元，升4%，但隨後迅速跌回招股價以下，最低見0.7元，最終收報0.73元，跌2.67%，不計手續費及佣金，一手5000股虧損100元，每張頂頭槌飛帳面虧損9200元。



