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石藥賺52億增四成

2021-03-16 列印
　　龍頭藥企石藥集團（1093） 昨日派發截至去年底止年度成績表，盈利按年增38.9%，至51.6億元（人民幣，下同），去年收入則按年升12.8%，至249.4億元，擬派末期息9港仙，派息減55%。該公司指，去年開發的臨牀產品和適應症均取得了理想進展，從去年初至今共有17個產品獲得藥品註冊批件，14個產品獲得臨牀試驗批件，24個品種通過了仿製藥一致性評價。

        該公司於期內，成藥業務的收入升13.8%，至204.05億元，當中神經系統疾病產品的銷售收入達到74.14億元，升1.5。

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