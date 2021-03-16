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加強買樓審查 深圳落實「房住不炒」

2021-03-16 列印
　　深圳市住房和建設局指出，加強市內住房購房資格審查和管理的主要目的，為貫徹落實「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，以加強房地產市場監管，加大對違規行為的打擊力度。

        當局表示，加強購房人資格審查管理，包括要求房地產開發企業、房地產經紀機構對購房人的身份證明、戶籍、婚姻狀況及家庭成員證明材料，以及購房人社會保險或個稅清單材料、收入證明、徵信報告、購房款來源等，進行嚴格核查。

        對當局表示，對隱瞞資料、提供虛假材料等情況予以及時查處；涉嫌違反治安管理法律法規的，依法移送公安機關處理。

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