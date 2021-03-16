康宏除牌覆核聆訊 馬時亨︰不寄厚望

康宏環球（1019）股東內鬥擾攘數年，硝煙繼續瀰漫，本周將再次舉行股東會，且月底將就港交所除牌決定作覆核聆訊。康宏主要股東、佳兆業（1638）太子爺郭曉群的代表馬時亨，接受本報採訪時直斥現任管理層為「庸醫」，康宏2020年度的業績尚未公佈，覆核條件不成熟便行動，是極度不負責任的表現。



本周三、四康宏將舉行表決現任管理層連任與否的股東大會以及股東特別大會。馬時亨表示，康宏在2019年的財報列明，包括郭在內合共47.93%股權無效，將其從「股本」轉移至「儲備」項下。他說：「以前管理層用公司章程74章「DQ」郭氏的投票權，今次更加擺明車馬，不當他是股東。」



去股東會似坐監



因此，馬時亨預期股東會的結果較以往並無任何區別，又直言「每次去（股東會）都好像坐監，有牛高馬大的外籍保安看守，主席又不給予他發言機會，現時仍在考慮是否出席。」



早前康宏發表了復牌條件之一的2017至2019年度業績。馬時亨指，最初因公司無按時召開股東會等認為其管治有問題，而業績顯示管理層接手3年，合共虧損25.93億元，作為一向有現金流的公司，現金結餘更從20億元銳減至7.17億元，表明其管理亦存在漏洞。他說：「如果他自命醫生，就一定是庸醫，醫幾年醫不好，還愈醫愈差。」



財務匯報局早前罕有地介入康宏事件，調查核數師對業績發表保留意見是否適當。馬時亨稱調查理由絕對充份。在回應網媒公開質疑他與財匯局主席黃天祐關係密切，令人擔心是否有公器私用的問題存在時，馬時亨又揶揄：「真是搞笑，他們太抬舉我，覺得我可以指使政府部門做事。」



至於本月底上市覆核委員會的覆核聆訊，馬時亨更認為結果不容樂觀，康宏最新復牌條件之一，是發布最新的業績，但至今仍未見到2020年度的中期業績及全年業績。他認為復牌條件尚未成熟，此時貿然覆核是管理層極不負責任的表現。







