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恒汽夥騰訊系車企 開發車載智能系統

2021-03-16 列印
　　騰訊再次與恆大攜手合作，新能源車企恒大汽車（708）昨日收市後公佈，指公司與騰訊（700）旗下的北京梧桐車聯科技公司簽署協議，分別出資60%和40%設立合資公司，共同開發行業領先且擁有自主知識產權的車載智能操作系統。

        恒大汽車續指，雙方將發揮各自在新能源汽車研發製造、人工智能、大數據、雲計算、出行生態等領域的優勢，共同打造全球領先的智能汽車生態圈。內媒引述該公司新聞稿件表示，雙方聯手開發功能更強大、生態更豐富、深度定製化的恒馳智能操作系統，而雙方合作將恒馳智能操作系統達到世界先進水平。



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