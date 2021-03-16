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世茂服務盈利增80%

2021-03-16 列印
　　早前發盈喜的世茂服務（873）公佈去年全年盈利6.93億元（人民幣，下同），同比增長80%，每股盈利為0.34元，末期息派11港仙，2019年度該公司並無派末期息。該公司去年度收入同比升一倍，至50.26億元，當中54%來自物業管理服務收入，同比升126%至27.1億元。該公司預期現時母公司世茂集團（813）因有非常多的土地儲備，加上與其他地產商合作，足以支持該公司未來3年高速增長。

        該公司主席許世壇指，母企世茂集團合約銷售金額過去四年複合增長率43.8%，目前擁有可售貨值超過1萬億元。

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