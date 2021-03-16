出口術助紓恐慌 耶倫︰美通脹無虞 杜指再創新高 觀望議息回軟

雖然美國債息仍然高企，但財長耶倫派「定心丸」，指通脹受控，加上市場憧憬美國的紓困方案，有助刺激經濟復甦，外圍股市昨晚靠穩。杜瓊斯指數早段創新高後回軟，仍在觀望本周儲局議息結果。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報32952點，升173點；納斯達克指數收報13459點，升139點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見45.72港元，較香港收市價跌0.78港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見642.07港元，較香港收市價14.07港元。



財長耶倫派「定心丸」



美股杜指早段微跌28點，至32749點，標普指數微跌2點。科技股反彈，納指早段升0.3%。



歐洲股市偏軟，英法德三大股市全線跌。電訊設備商諾基亞股價逆市漲超過3%。英國富時100指數收報6749.7點，跌11點。德國DAX指數收報14461.42點，跌40點。法國CAC指數收報6035.97點，跌11點。



美國財長耶倫（Janet Yellen）出口術指出，儘管政府將注入1.9萬億美元紓困資金，但美國出現通脹的風險仍然很低，認為通脹風險可控；她又指，若疫情受控，明年可重回接近充份就業的水平。



耶倫近日接受美國傳媒採訪時表示，美國出現通脹的風險很低，當局會進行監控，相信即使整體通脹出現實質性上升，美國亦有足夠工具應對。



儲局周四料按兵不動



而疫情發生後美國部份商品價格下跌，她就認為，這僅是暫時的價格變動，相信它們的價格將會得到恢復。金價反彈。於紐約商品交易所，4月份期金收報每盎司1729.2美元，升9.4美元，升幅0.55%。



耶倫擔任聯儲局主席時的一大目標，是達致充份就業，而今次她已美國財長身份接受採訪時強調，若擊退新冠肺炎疫情，料美國經濟明年便可重回接近充份就業水平，而高達1.9萬億美元的財政刺激方案，則是推動實現這一目標的必要手段。她又指，在利率持續走低的時代，長遠看必須將赤字控制在可控範圍內。



另外，聯儲局本周四凌晨將公佈議息結果及最新經濟預測，聯儲局主席鮑威爾將於會後發表講話，市場預計，利率將繼續維持不變，並會略為調高通脹預期，但將繼續強調充份就業及通脹尚未有達標。