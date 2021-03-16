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內地工業零售數字向好

2021-03-16 列印
        中國早前就今年GDP增長定下6%增長目標，昨日國家統計局公佈多項數據，今年1到2月份規模以上工業增加值及社會消費品零售總額，分別增加35.1%及34.3%，與2019年疫情前情況對比，增幅實為分別8.1%及3.2%，為全年增長打下良好開局。

        今年1到2月份期間，工業增加值以三大門類增長而言，採礦業增加值同比增長17.5%；製造業增長39.5%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長19.8%，41個大類行業中有40個行業增加值保持按年增長。社會消費品零售總額為69737億元，按年增長34.3%，餐飲收入7085億元，同比增長68.9%，增展勢頭勝商品零售的30.7%，網上零售持續增加。

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