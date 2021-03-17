科技股向好納指企穩升11點 觀望議息結果 標指曾創新高

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報32825點，跌127點；納斯達克指數收報13471點，升11點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.64港元，較香港收市價跌0.16港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見632.25港元，較香港收市價升1.75港元。
美零售銷售意外疲軟
美國10年期債息於2月至3月初急劇飆升，引發投資者對於通脹激增可能促使聯儲局提早收緊貨幣政策擔憂。聯儲局將於本周二及周三，一連兩日舉行議息會議，預計於本港時間周四凌晨2時公佈議息結果。雖然市場普遍預計聯儲局維持息率不變，但聯儲局如何評論通脹以及經濟前景，將會影響環球股市走勢。
受極端天氣影響，美國2月零售銷售按月減少3%，跌幅遠大於預期的0.5%，不過市場預計2月消費支出疲軟僅為暫時性質。另一方面，法國公佈二月份消費物價調和指數（HICP）終值按月持平，符合市場預期。
美國燃油庫存增加，加上疫情仍然不明朗，令油價下跌，紐約期油曾跌2.3%，至每桶63.9美元；倫敦布蘭特期油亦跌超過2%。
歐洲股市全線高收。英國富時100指數收報6803.61點，升53點，升幅0.80%。法國CAC指數收報6055.43點，升19點，升幅0.32%。德國DAX指數收報14557.58點，升96點，升幅0.66%。
金價靠穩，於紐約商品交易所，4月份期金收報每盎司1730.9美元，升1.7美元，升幅0.1%。
港股升193點成交縮
港股方面，恒指昨日承接外圍升勢，一度升284點，高見29118點，逼近50天線（29198），收報29027點，升193點，企穩二萬九及10天線（29042），連升第二日，惟全日波幅僅246點。科指表現更勝一籌，收報8530點，升3.2%；大市成交縮減至1545億元，是2月11日後最少，北水淨流入逾52億元。分析指市場觀望態度濃厚，料港股須待周中聯儲局議息後，走勢才見明朗，短期難突破29500點。