  • 2021年3月17日 星期三
  • 24º
  • 81%
熱門： 婚禮派對限聚令行蹤西環碼頭疫苗

日報新聞 > 財經

中國連續三月增持美債

2021-03-17 列印
　　美國財政部數據顯示，中國1月增持美國國債約229億美元（約1779億港元），至1.095萬億美元，為連續三個月增持，亦繼續為第二大美債持有國。最大持有國日本亦增持254億美元，至1.277萬億美元，為六個月來首度增持。

日半年來首見增持

　　數據顯示，英國及愛爾蘭繼續分列第三及第四位，1月分別持有美國國債4387億美元及3136億美元，按月分別減少19億美元及45億美元。香港則排名第十，持有美債2239億美元，按月輕微減持2億美元。

　　一月海外投資者所持美國國債合計約7.12萬億美元，按月增488億美元，連續第二個月上升。美國1月整體資本淨流入1063億美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd