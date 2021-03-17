嗶哩嗶哩闖關成功 最快本周展開招股

嗶哩嗶哩是內地青年較常使用的影片平台及原創內容社區。公司於2009年創建網站，2014年推出網上直播服務，2017年推出電商業務，2018年在納斯達克交易所上市。主要股東之一的騰訊（700）自2015年起參與多輪融資，於是次公開發售前持股比重達12.4%，另一主要股東阿里巴巴（9988）則於2019年進行進一步戰略投資，目前持有公司6.7%股份。
根據最新資料顯示，截至去年年底，B站月活躍用戶接近1.86億人，當中18至35歲用戶比重高達86%，對比2019年同期數據分別為1.18億人以及76%。單位活躍用戶日均使用時長超過80分鐘，遠高於2020年行業平均的29.8分鐘。
該公司去年全年淨收入達119.99億元人民幣，按年增33.51%，當中四成來自流動遊戲收入，逾三成來自增值服務。期內淨虧損達30.54億元人民幣，按年擴大134.28%，公司表示，因其持續投資於技術、人才、內容、品牌認知度以及擴大用戶群等其他計劃，日後可能會繼續產生虧損。
百度孖展截飛錄473億
另外，百度昨日截止孖展認購，據多間券商數據統計，百度最終合共錄得473.51億元孖展認購，公開發售部份集資14.01億元，超購接近33倍。智欣集團（2187）首日亦錄得9599萬元孖展，若以公開發售部份集資2806萬元計算，超額認購2.4倍。
久久王（1927）昨日掛牌開市微升，高見0.82元，較招股價0.75元升9.33%，股價其後掉頭下插，低見0.5元，全日大部份時間潛水，收報0.55元，跌26.67%，不計手續費及佣金，一手5000股虧蝕1000元。