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智欣昨起招股 12120元入場

2021-03-17 列印
■智欣集團昨日起招股，一手入場費12120元。 資料圖片
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　　內地混凝土製造商智欣集團（2187）昨日起至19日（本周五）招股，發售價為1.5元，每手8000股，一手入場費12120.92元，集資最多2.8億元。值得注意的是，基石投資者之一是內地「水泥業大王」王苗，他也是美團（3690）創辦人王興的父親，其投資金額達2524.8萬元，佔發售股份9%。

美團創辦人之父成基投

　　智欣集團撞正與熱門中概股百度（9888）同期招股，首日招股反應平平，暫錄孖展認購額為9599萬元，較公開募資2806萬元，錄得輕微超額認購，約2.42倍。其中，輝立借出5000萬元；華盛2000萬元；方德1700萬元。該股預計於3月26日上市。匯富融資為獨家保薦人。

　　智欣集團計劃發行1.87億股，當中10%為公開發售；90%為國際配售。發售所得款項淨額約2.4億元，當中82.7%用於擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能。

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