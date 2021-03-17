  • 2021年3月17日 星期三
  • 24º
  • 81%
熱門： 婚禮派對限聚令行蹤西環碼頭疫苗

日報新聞 > 財經

港燈多賺17% 末期息16.09仙

2021-03-17 列印
　　港燈（2638）去年純利按年上升17.4%，至27.32億元，末期息16.09仙，連同中期息15.94仙，全年派息32.03仙，股息率4.1厘。

　　期內港燈去年收入跌3.26%，至103.89億元；售電量按年少3.7%，至101.34億度電。但在新冠肺炎疫情影響下，住宅用電量上升，抵銷部份工商業用電量跌幅。港燈期內獲得政府「保就業」計劃補助約1.01億元。

　　霍建寧表示，港燈在2021年全面凍結電費，並繼續為客戶提供紓緩措施；雖然資本開支上升和售電量受疫情影響下跌，均增加調整電費壓力，但燃料調整費下調，可全數抵銷基本電費上調幅度，使電費維持不變。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd