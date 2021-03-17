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恒大物業盈利增1.85倍

2021-03-17 列印
　　早前發盈喜的恒大物業（6666）昨日發表全年業績，去年盈利按年升1.85倍，至26.48億元（人民幣，下同）；收入按年升43.3%，至105.1億元，不派末期息，因為仍處於業務快速擴展階段。該公司管理層指，將會新增保險經紀業務，並收購恒大保險經紀公司，開展全民拓客模式，代理壽險、財險、車險等產品。恒大保險在2016年成立，現已開設14間省級分公司，擁有一支由5000多名專業人員組成的銷售和服務隊伍。

　　恒大物業期內物業管理服務收入約63.2億元，按年增長37.1%；社區增值服務收入約12.6億元，按年升1.21倍；非業主增值服務收入約29.2億元，按年上揚36.1%。

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