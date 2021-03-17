中環IFC外望——數碼股東會需求增 卓佳料將成主流

卓佳香港與獨立策略諮詢公司Quinlan發表全球數碼股東周年大會（AGM）趨勢研究，報告預計全球AGM解決方案市場五年內的市場規模，將達到約2.19億元，複合年增長率約10%，網上及實體混合式AGM將成為新方向，希望監管機構提供指引，以強化企業管治和提高股東參與度。
溫佩麟表示，今年初開始收到很多公司關於舉辦網上AGM查詢，對上一周已經製作逾40個演示樣本，希望今年採用網上AGM的客戶數目，能有逾一倍增長。
富途去年淨利潤增6.5倍
美國納斯達克上市的富途控股公佈，截至去年12月底止，全年收入按年增長211.9%，至33.1億元，按美國非公認會計準則（Non-GAAP）計，淨利潤13.6億元，增651.1%。單計第四季公司收入11.9億元，按季增281.6%，為連續四季錄得倍數增幅。
截至2020年末，富途牛牛App註冊用戶數量1192萬，按年升58.6%；客戶數量142萬，增加97.8%；有資產客戶數量51.7萬，增160.5%。第四季淨增有資產客戶數9.9萬，富途在香港有資產客戶數按年增260%，再創上市以來單季增長新高。期末客戶資產2852億元，按年增長227.3%。
公司創辦人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，視新加坡為未來重點拓展市場，作為東南亞金融中心，新加坡有良好金融科技發展環境，有助公司未來進一步發展東南亞市場。新加坡與香港市場結構相似，兩者都是國際金融中心、處於同一時區而且人口集中，有信心藉助香港市場成功經驗，在新加坡有所作為。
高瞻