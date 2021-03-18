2023年前按兵不動 持不同意見理事增 儲局不加息 杜指創新高

美國聯儲局公佈議息結果及最新的經濟預測，市場早已預料聯儲局會一切按兵不動，利率不變，買債規模不變；又指儘管美國十年期國債孳息愈升愈高，全球極為關注聯儲局對長息的看法，惟相信該局暫不會採取任何干預行動。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33015點，升189點；納斯達克指數收報13525點，升53點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見46.36港元，較香港收市價升0.61港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見632.83港元，較香港收市價升8.33港元。



美國聯儲局於香港時間今晨公佈議息結果及最新的經濟預測，聯儲局按兵不動，利率不變，買債規模不變，又指在2023年前不會調整利率。



聯儲局公開市場委員會議決，維持聯邦基金利率目標範圍在0至0.25厘，為連續第八次會議沒有調整利率。短期借貸利率維持接近零水平，聯儲局會繼續每月買入1200億美元債券，保持市場流動性寬鬆。



聯儲局聲明重申，維持購買資產不變，直至取得實質性進一步進展。又指新冠病毒疫情仍將對經濟構成巨大風險，經濟發展很大程度取決於疫情的進程，包括接種疫苗的進展。 聲明表示，由於有兩項COVID-19紓困法案，並且有超過一億美國人至少接種了一劑疫苗，經濟復甦進展快於三個月前的預期。



聯邦公開市場委員會的大部份成員仍預計到2023年底前將不會加息，與美聯儲12月的預測相同，但是在本周的新聞稿中，現在有18名理事中，有7名認為在2022或2023年至少看到一次加息。



公開市場委員會在最新的《經濟預測摘要》中預計，到今年年底失業率將降至4.5％，而通脹率將達到2.2％。三個月前，美聯儲預計到2021年底失業率將達到5.0％，到2023年通貨膨脹率將下降2％。



聯儲局公佈議息結果前，美國十年期國債孳息繼續向上衝，高見1.67厘，創13個月新高。



另外，「債王」格羅斯（Bill Gross）表示，在投資者近期拋售期間，他已造淡美國國債，即沽出十年期美債期貨和長期美債。他預計美國通脹將上升3至4%，並料聯儲局未來將會實施新一輪扭曲操作。



恒指於二萬九拉鋸



恒指於二萬九關反覆拉鋸，收報29034點，微升6點，連升第三日；科指收8574點，升0.5%。成交連續第三日不足二千億元，只得1487億元，北水淨流入28.8億元，連續第二日流入。分析認為，前景未明，但後市仍有條件向好，宜逐步吸納優質股等轉勢。



耀才證券研究部副經理譚智樂稱，近期大市續於28000至30000反覆上落，目前難以預料其形勢究竟是呈現「雙底」或是「頭肩頂」。不過，他指環觀外圍整體形勢，例如各國經濟復甦進展，疫苗接種廣泛性等因素，有條件看好後市，可慢慢收集優質股份。