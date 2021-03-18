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上海成亞太金融中心

2021-03-18 列印
　　儘管香港近年在國際上面臨的爭議難平，但一項調查顯示，本港在全球114個金融中心中，排名第4位，較上次調查上升1位；得分為741分，僅落後於美國紐約、英國倫敦及中國上海。

　　由英國智庫Z/Yen和深圳的中國發展研究所合作發佈的《全球金融中心指數》顯示，在5項競爭力領域中，香港的營商環境及人力資本均下跌1位至第4位；基礎設施上升1位至第4位；金融業發展水平和聲譽及綜合則維持不變，分別為第5位及第4位。

　　整體來看，紐約、倫敦及上海穩守全球金融中心的前三名，其中倫敦及上海差距明顯收窄至1分，得分分別為743分及742分。新加坡上升1位至第5名，緊隨香港之後；北京及深圳均上升1名，排名第6及第8。
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