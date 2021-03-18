嗶哩籌247億二萬入場 港僅售75萬股集資七億

內地視頻內容社區嗶哩嗶哩（Bilibili，9626）今起招股，是次第二上市合共發售2500萬股，當中香港公開發售僅佔3%，即75萬股，每股美國存託股份（ADS）等於一股Z類普通股，香港發售價將不超過每股988元，相當於127.2美元，以此計算，最高集資247億港元。每手20股，入場費19959.12元。



預計嗶哩嗶哩下周二（3月23日）截止招股，3月29日掛牌，摩根士丹利、高盛、摩根大通以及瑞銀為聯席保薦人。



是次香港公開發售僅集資7.41億元，若最終超額認購逾20倍或以上，根據股份回撥機制，公開發售股份總數可調整為最多300萬股，即最終可獲配手數達15萬。



股價數月內節節高升



自疫情爆發以來，加上一直市傳其將回流本港第二上市，受消息刺激，嗶哩嗶哩股價在數月內節節高升，於2月份曾最高見157.66美元，對比去年2月份股價僅在25美元左右波動，上升超過五倍。不過該股於本月初出現回調，於3月8日單日股價更下跌超過一成七，最低回落至每股97.41美元。嗶哩嗶哩前日（3月16）收市價為113.31美元，升1.49%，以此對比，最高發售價988元仍有溢價12.26%。



公司執行董事兼總裁徐逸於2009年創立嗶哩嗶哩網站，當時年僅20歲，現時持有公司超過2831萬股普通股，若以前日美股收市價計算，徐逸現時身家達32.08億美元（折合約250億港元）。



另外，嗶哩嗶哩是次香港公開發售將採用全電子化申請程式，不會提供招股章程或申請表格的印刷本。



據悉，公司計劃將是次募資淨額的50%用於支持公司平台的用戶增長、內容生態系統以及社區發展，20%將用於研發以改善用戶體驗和加強公司的商業化能力，20%將用於銷售及營銷，以促進公司用戶增長及提高品牌知名度，其餘10%將用於一般公司用途以及運營資金。



