中環IFC外望——TikTok擬增設群聊功能

外電引述多名消息人士報道，字節跳動旗下短片平台、抖音國際版TikTok今年或推出一項直接群聊功能，以與facebook等全球社交媒體平台展開更直接競爭。



消息人士表示，字節跳動去年曾就推出群聊功能，進行內部討論，但因遭到特朗普政府打壓，以及在印度被封殺，而擱置多項升級計劃。



消息人士稱，群聊功能是字節跳動打造TikTok往「社交互動應用」路線發展的一環，公司現正評估推出TikTok群聊功能的時間和地點，而群聊訊息服務有機會是非加密的。



TikTok美國顧問委員會的數碼鑑識專家Hany Farid表示，他未被知會要在美國推出群聊，但表示該平台必須做好準備，以應對進入社交訊息服務須面對的威脅。



TikTok一直拓展網絡直播及電商服務，群聊可讓網絡紅人可更輕鬆連結粉絲，並可望提升TikTok用戶使用App的時間。而TikTok的中文版抖音，自2019年已設有群聊功能。



傳阿里開發小程序 淘寶可用微信支付



外電引述消息人士報道，阿里巴巴（9988）計劃在騰訊（700）的通訊軟件微信上，開設淘寶特價版（Taobao Deals）小程序，以滿足中國反壟斷機構要求。



消息人士指出，阿里開發該小程序，即在微信內不需要下載，便可使用的應用程式，同時已邀請部份商戶參與。由於阿里和騰訊一直互相排斥對方的平台，今次開發微信小程序，意味日後微信支付可用於淘寶購物。



高瞻