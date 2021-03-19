債息續上漲 科技股受壓 儲局放鴿 杜指創新高後回落

美國股市周四早段個別發展，美國聯儲局前晚議息「放鴿」，重申維持資產購買力度不變，並預期2023年之前都不會調整利率，杜指曾升逾200點，至33227點新高。但昨日美國十年期國債息率仍向上，一度升至1.75厘，納指早段跌1.85%報13274點，跌250點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報32862點，跌153點；納斯達克指數收報13116點，跌409點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見47.32港元，較香港收市價升0.52港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見630.50港元，較香港收市價跌10港元。



聯儲局重申鴿派立場，把基準利率維持在0%至0.25%不變，一如市場預期，並暗示2023年底前不會加息。儲局的寬鬆基調繼續推升美債息率，美國10年期債息曾升破1.757厘，再創一年多新高。



經濟數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數約77萬人，較市場預期的70萬人遜色，按周增加4.5萬人。



歐洲股市造好。英國富時100指數收報6779.68點，升17點，升幅0.25%。德國DAX指數收報14775.52點，升178點，升幅1.23%。法國CAC指數收報6062.79點，升7點，升幅0.1%。



金價靠穩。於紐約商品交易所，4月份期金收報每盎司1732.5美元，升0.31%，升幅5.4美元。



「ATM」領漲大市



港股方面，聯儲局「偏鴿」立場隨即牽動金融市場，新舊經濟板塊齊齊跑高，刺激恒指重返20天線（29388），收報29405點，上漲371點，四日累彈666點；ATM為升市火車頭，提振科指上揚1.2%，收報8676點；市場成交金額稍為增至1745億元，北水淨流入約45.77億元。



美債息於亞洲時段突然升穿1.7厘，但無礙屬高估值的科網巨頭「ATM」領漲大市，合力踢高恒指178點，阿里巴巴（9988）升4.94%收報233.6元；騰訊（700）漲2.56%，收報640.5元；美團（3690）走高3.69%，收報337.4元。舜宇（2382）去年多賺二成二，股價大升9.45%，收報195.8元，同為升幅最大的恒指及科指成份股。



不過，小米（1810）逆市跌0.19%，收報26.2元；科指成分股微盟（2013）績後被唱淡，全日收瀉17.92%，報18.14元。



