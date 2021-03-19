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鮑威爾：現非商減買債時機

2021-03-19 列印
        美國聯儲局結束一連兩日議息會議，一如預期，維持利率及買債規模不變，並上調經濟增長和通脹預測，同時大比數儲局官員仍料2023年底前利率維持不變。主席鮑威爾會後又重申目前非討論縮減買債的時機。在聯儲局續放鴿派訊號下，美長債息及美匯指數曾回落，但昨已回升，美國10年期國債孳息更升破1.7厘。

        鮑威爾於議息後記者會表示，未來2、3年經濟前景仍存在很大不確定性，儲局要見到實際通脹上升，才會收緊政策，而非取決預期通脹情況；又指目前還不是開始討論縮減買債力度的時機，如考慮縮減量寬，將會明確地提前向市場釋放訊號。

        就近期美長債息愈升愈高，鮑威爾回應稱，毋須對過去一個月的美債息大升作出反應，重申現有政策立場合適。 香港金管局表示，聯儲局維持利率不變屬市場預期之內。
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