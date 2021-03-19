長實170億購產再回購 李嘉誠家族變相增持

長實（1113）以170億元作價，向李嘉誠基金會收購4間公用公司資產，將以每股51元，發行3.33億代價股份支付，作價較昨日收市價溢價8.4%。長實同時宣佈，以相同作價及股數回購股份並註銷，令最終股份數目維持不變，惟李嘉誠家族持股由35.99%增至45.02%。



長實向李嘉誠基金會收購的4個公用事業資產，包括UK Power Networks、Northumbrian Water及 Wales & West Utilities等在英國受規管之基建資產，另一間收購資產為荷蘭最大轉廢為能的公司Dutch Enviro Energy，4間公司去年除稅前溢利為35.34億元。完成交易後，李嘉誠家族於長實持股將增逾9%，至45.02%。



完成後持股將增逾9%



長實副董事總經理葉德銓表示，由於交易涉及發行新股，會產生攤薄效應，因此以溢價向股東回購股份，若回購股份數目不足額，會利用股東批准回購權利，在市場繼續買股份，並指收購資產可讓該公司收購大型優質資產組合。



長實企業業務發展部總經理馬勵志表示，是次收購讓該公司能利用現有現金資源，收購優質項目，可以為長實增加穩定經常性收入。馬勵志又表示，李嘉誠基金會承諾於2021及22年度，每年來自目標公司集團，直接及間接提供9.1億元現金分派，長實將以股息全部派發予股東。以2021及2022年度計算，每年收益率不少於5.35%。



保證今明每年回報9.1億



長實已成立獨立董事委員會及委任獨立顧問，就該建議向股東提出建議，預期該交易於今年上半年完成，但必須完成交易的先決條件，包括清洗豁免已獲獨立股東於股東特別大會上以至少75%票數批准，及獲監管機構批准。倘收購條件未能於今年八月底達成或獲豁免，則收購及股份回購要約亦將告失效。長實控股股東（李嘉誠其家族及基金會等）確認不會接納股份回購要約。



