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長和少賺27% 末期息1.7元

2021-03-19 列印
　　長和（001）截至去年12月底止年度，股東應佔溢利為291.43億元，按年跌26.83%，符市場預期，每股盈利7.56元，派末期息1.7元，派息按年減26%，全年派息2.314元，減少27%。長和主席李澤鉅指出，全球大部份企業於去年面對前所未見之挑戰，但旗下不同業務跌幅較市場預期小，而且均是優質資產，當經濟復甦，市場熱錢多，旗下業務會較快復甦，價值亦容易浮現，由於現金充裕，將物色尤其是能產生經常性收入的新固定投資項目。

　　李澤鉅指出，去年上半年零售及港口生意最受影響，但到去年下半年生意已經好轉，更指今年首兩個月數字「幾靚」，並透露現時有1.6萬間門店的零售旗艦屈臣氏，今年將再開1000間門店，開店地區視乎回報，暫以亞洲零售增長速度較高。

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