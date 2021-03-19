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長實去年基礎溢利193億

2021-03-19 列印
　　長實集團（1113）去年純利錄得163.3億元，按年少賺44%，若撇除公平值變化等的基礎溢利為193.4億元，按年跌32.5%；末期息減7.6%，至1.46元。集團主席李澤鉅表示，未來會繼續物色新項目進行收購，特別是固定收益資產。

　　期內集團收入總額741.5億元，按年減少23%。期內整體物業銷售收入跌39.7%，至386.7億元，當中本地物業市場因疫情影響而備受壓力，香港物業銷售收入大跌82%，惟內地物業銷售收入增1.08倍。長實截至去年底未確認之物業銷售總額約412.5億元，當中321.3億元於今年入帳。

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