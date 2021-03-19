長實去年基礎溢利193億

一場世紀疫情，社會運作大受影響，連救急扶危的捐血服務，也一度面臨極大挑戰。今年一月，疫情嚴峻，紅十字會血庫的存量處於極低水平，僅能夠應付三日的需求，幸而最近疫情放緩，多了人去捐血，血庫存量回升，但依然不足，公眾尤其是年輕人，是時候挺身而出，多去捐血，為病患者提供生命補給線。 本報今天報道，一名六十多歲退休人士，連續捐血四十多年，他眼見血庫存量不足，每兩周去捐一次，本着「勿因善小而不為」的精神，盡一己之力，救助他人。他又把每天血庫存量不足的狀況上載社交平台，作出呼籲，希望更多人響應。以前天統計，有五百九十九人登記捐血，佔每天目標人數一千一百人的五成半，依然不理想。 疫情下，停...

2021-03-19