百融雲創籌39億萬六入場 三基石投資者認購17億

百融雲創（6608）今日起招股，全球發售接近1.24億B類股份，香港公開發售佔10%，每股發售價介乎26.5至31.8元，最高集資39.38億元，每手500股，入場費為16060.22元。



公司預計下周三（3月24日）截止招股，3月31日掛牌，摩根士丹利、中金以及民銀資本為聯席保薦人。



百融雲創於2014年成立，是內地領先的獨立AI技術平台，為金融服務業提供服務，包括提供貸前風控、貸中監控、貸後管理和保險風險管理等數據分析、精準營銷及保險分銷服務。據諮詢公司數據顯示，若以2019年收入計算，公司為中國最大的獨立金融大數據分析解決方案供應商。



嗶哩首招 錄186億孖展



該公司採用同股不同權架構上市，公司股本將由A類股份及B類股份組成，當中A類股份持有人享有每股十票投票權，全數由百融雲創創辦人、董事會主席兼行政總裁張韶峰實質持有，而B類股份持有人則享有每股一票投票權。



公司是次招股引入3位基石投資者，包括Cederberg Capital、中國結構調整基金以及Franchise Fund LP，合共認購2.2億美元（折合約17.16億港元）。公司計劃將集資所得金額的45%用作未來三年的業務拓展資金，以擴闊金融服務供應商客戶基礎，30%用於增加未來三年的研發投入，包括探索尖端技術及提升現有技術基礎架構，15%用於尋求擴充現有產品及服務選擇、提升技術能力，以及戰略投資和收購，其餘10%將用作營運資金及一般企業用途。



至於嗶哩嗶哩（9626）首日招股，截至昨日中午國際配售以及公開發售均已經錄得足額認購。據多間券商孖展數據，該股首日合共錄得185.6億元孖展認購，公開發售集資7.41億元，目前超額認購接近24倍。























