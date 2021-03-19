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特步去年賺5.13億跌三成

2021-03-19 列印
　　內需股陸續公佈去年業績，受疫情衝擊盈利下跌。特步國際（1368）去年錄得純利5.13億元（人民幣，下同），按年跌29.5%；派發末期息每股7.5港仙，與去年持平；全年派息14港仙，跌30%。男裝品牌中國利郎（1234）去年純利亦跌31.4%。

  特步公佈截至去年底止全年業績，收入微跌至81.72億元；經營溢利9.18億元，按年下跌25.6%。期內，毛利率39.1%，按年收窄4.3個百分點。若按產品種類劃分集團收入，鞋履收入50.47億元，按年升8.5%，佔集團收入的比例達61.7%。





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