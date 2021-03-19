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嘉里建設少賺兩成 末期息維持0.95元

2021-03-19 列印
　　嘉里建設（683）昨日公佈去年全年業績，去年股東應佔純利達54.03億元，按年下跌21.66%，派發末期息0.95元，與2019年持平。公司主席黃小抗表示，公司將會繼續持有餘下的嘉里物流權益，又指對香港樓市的前景審慎樂觀，關鍵是控制疫情，令中港兩地能夠盡早通關。

  嘉里建設去年全年收入達145.26億元，按年下跌19.41%，期內經營溢利達75.72億元，同比下降10.4%，每股基本盈利3.71元。

  公司現時在香港及內地分別擁有580萬呎以及3500萬呎的土地儲備。



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