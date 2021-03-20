中美火藥味濃 恒指急插414點

中美會談雙方針鋒相對，滬深股市收市齊跌。上證指數收報3404點，跌1.69%；深成指數收報13606點，跌2.56%；兩市成交合計7721億元人民幣。全周滬指累跌1.4%，連跌四周，累跌7.89%。
藍籌科技股普遍偏軟
港股近乎一片「紅海」，當中藍籌科技股普遍偏軟，騰訊（700）跌1.95%，收報628元，有份拖低大市；美團（3690）下滑1.3%，收報333元；但阿里巴巴（9988）微升0.43%，收報234.6元。
舊經濟股方面，長實（1113）獲李嘉誠注入資產及回購，收市抽高7.23%，報50.45元，成交金額15.67億元，為表現最醒目藍籌股。相反，海底撈（6862）瀉6.14%，收報55.8元；恒安（1044）中午公佈去年多賺一成七，績後掉頭向下，終收跌0.74%，報53.9元。
隔晚油價創9個月最大跌幅，石油股全線走低，中海油（883）連跌四日，下滑4.68%，收報8.36元；中石化（386）降5.56%，收報4.08元；中石油（857）插5.63%，收報2.85元；油服股中海油服（2883）挫4.85%，收報8.05元。濠賭股受壓，藍籌股銀娛（027）跌6.28%，跑輸一眾恒指成份股；澳博（880）跌6.53%。
油價急跌 三桶油向下
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示，過去數周恒指於28300至29800點上落，新舊經濟股相互輪動，即使近日美債息持續向上，但可見屬高估值的科技股，對其敏感度已逐步降低，相信若日後債息繼續高企，料新經濟股跌幅有限，與此同時，資金趨勢亦會重新流入至優質科技股汰弱留強。