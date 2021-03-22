觀望氣氛濃厚 聚焦藍籌業績 港股料續炒上落市

中美高層首場戰略對話火藥味濃，加上美國債息持續高企，市場觀望氣氛濃厚。證券業界人士預計，本周大市走勢反覆，港股難以擺脫「上落市」格局，短期市場焦點落在重磅股業績、中美關係，以及美債息等方面。



聯儲局上周一如市場預期維持利率不變，上周美股杜指屢創新高，帶挈港股全周累升251點或0.8%。上周五夜期繼續衝上，收報29041點，高水50點；ADR港股比例指數則報29152點，升162點，預示今日或會高開。



夜期ADR輕微向好



光銀國際董事總經理林樵基表示，預計大市上落區間為400至500點，而全球經濟復甦轉好，包括本港等地疫情緩和，個人較為看好傳統經濟股份，由於其復甦步伐較為理想，短期看好本地銀行、消費類股份，以及內銀、內需和航空股。林樵基續稱，近期新經濟股表現較為波動，但相信其業績表現不會太差，並仍要留意當地市場監管法規等問題。



港股處於業績期，「股王」騰訊（700）將於周三放榜，同日有小米（1810）；周四及周五亦分別有中海油（883）及中石油（857）等。香港股票分析師協會副主席郭思治認為，預計本周大市走勢反覆，暫時未有太大方向，短期上落區間為本月低位28326點，至本月高位29122點。他續稱，現時港股處於業績期，可留意重磅股業績，短期內亦要留意中美關係，以及美債息等因素。



郭思治認為，舊經濟股表現不太差，新經濟股則仍處於中期調整，惟百度（9888）本周在港第二上市，相信該板塊表現不會太差，但短期仍要視乎美股納指走勢。



新經濟股仍處中期調整



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，預計本周仍為區間上落，由於美國債息高企，加上內地A股上周表現偏弱，料港股仍未有動力展開新升浪，短期恒指上落區間為28500至29500點，並要留意美國債息水平、美匯走勢，以及重磅股業績表現。新經濟股方面，若美國債息持續高企，短期或有機會繼續受壓。